رياضة | مصدر بالزمالك يكشف الموقف النهائي من المشاركة بالدوري

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مصدر بالزمالك يكشف الموقف النهائي من المشاركة بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على استئناف فريق الكرة الأول بالنادي لبطولة الدوري المصري الممتاز بشكل طبيعي.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك (رفض ذكر اسمه) على استئناف الفريق لبطولة الدوري بشكل طبيعي وعدم الإنسحاب من المسابقة بعد قرارات اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

واضاف المصدر ذاته بأن رئيس نادي الزمالك أبلغ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستئناف الفريق للبطولة بشكل طبيعي بعد جلسة جمعتهما خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد مرتضى منصور في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر نادي الزمالك أمس الجمعة، على تحويل ملف المشاركة في بطولة الدوري ليد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لإتخاذ القرار المناسب عقب إنتهاء المعسكر التدريبي الحالي في برج العرب.