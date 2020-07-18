رياضة | إنتر ميلان يستقر على بديل لاوتارو مارتينيز تمهيدًا لرحيله

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يستقر على بديل لاوتارو مارتينيز تمهيدًا لرحيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت بعض التقارير الصحفية، عن أن نادي إنتر ميلان الإيطالي بقيادة مدربه انطونيو كونتي استقر على ضم المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بدلا من لاوتارو مارتينيز.

كشفت التقارير بأن النيرازوري أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات خيسوس بالتزامن مع أنباء رغبة السيتي في ضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، حيث كان هناك حديثاً عن احتمال ضم المهاجم البرازيلي، ضمن مفاوضات نقل الأرجنتيني لفريق بيب غوارديولا.

Advertisements

وبحسب مانشرته التقارير الإسبانية ان ليس هناك أي شكوك في رغبة لاوتارو بالانتقال للبلوجرانا ، ولكن هذا لا يعني موافقة مانشستر سيتي على التخلي عن مهاجمه للإنتر.

ويسعى إنتر ميلان رفع قيمة بيع المبلغ الذي سينعش خزائنه من بيع لاوتارو من أجل ضم خيسوس من مانشستر سيتي، والذي سجل 13 هدفاً هذا الموسم من 32 مباراة.

وحل خيسوس بديلاً في العديد من المباريات رفقة فريقه، ولكن هذا لا يعني أن سوف يرحل عن فريقه في المقابل، أكدت التقارير ان "النيراتزوري" سوف يفعل ما في وسعه لشراء اللاعب مباشرة من مانشستر يونايتد.