رياضة | الأهلي يحسم مصير مهاجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم مصير مهاجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية، عن موقف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من عودة وليد أزارو لاعب الفريق والمعار لنادي الاتفاق السعودي خلال الفترة المقبلة.

وتحدث مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن وليد أزارو يرتبط بعقد يمتد لموسم آخر بخلاف الموسم الحالي.

وتابع:" الأهلي يتمسك بعودة اللاعب بداية من الموسم المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في إجراء مفاوضات معه لتجديد تعاقده.

وواصل:" أزارو مهاجم جيد ويمتلك قدرات فنية وبدنية رائعة ولا نية لدى الأهلي للتخلي عنه".

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وفي سياق آخر

وكشف شوقي عبر مداخلة هاتفية على شاشة قناة "ON TIME SPORTS"، "أن إعارة رمضان تنتهي مع موعد الميركاتو الصيفي المقبل في إنجلترا، والموافق الخامس من أكتوبر القادم".

وأكمل " أن يجب على رمضان مغادرة الفريق في بداية أكتوبر القادم، و التوجيه إلي نادي هيدرسفيلد لحسم مصير اللاعب من العروض المقدمة، وذلك بعد أن يقرر الفريق مصير اللاعب من العروض".

وأضاف شوقي" أن رمضان صبحي سيذهب للفريق في حال اكتمال الدوري او عدمه، وأنه لم يكمل مشواره مع الفريق بعد شهر أكتوبر المقبل".

وأتم حديثه قائلاً:" يجب معرفة موعد إتمام الدوري المصري، للوصول إلي حل مع الفريق الإنجليزي، وشراء رمضان بشكل نهائي، وذلك بسبب رفض الأهلي إعارة لموسم جديد".