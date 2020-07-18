رياضة | مدرب بايرن ميونخ: أقدر التنوع داخل المجتمع الألماني

كتب هاني نصر العربي في السبت 18 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب بايرن ميونخ: أقدر التنوع داخل المجتمع الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني هانزي فليك، ، عن تقديره للتنوع داخل المجتمع الألماني.

وفي مقطع صوتي سجله فليك للقناة الإذاعية "راديو اونرشدا" للفنان الكوميدي بولنت سيلان ، قال:" نحتاج إلى المزيد من الانفتاح، الانفتاح على ثقافات أخرى، فنحن دائما ما نعتقد أن على جميع الناس أن يعيشوا كما نعيش نحن الألمان.. وعلى المرء أن يكون منفتحا للغاية".

وقال فليك إنه لا يجب على المرء أن يعطي لنفسه أهمية أكثر من اللازم " فلا ينبغي للمرء أن يأخذ نفسه على هذا المحمل، ففي النهاية أنت تقوم بعملك بالضبط كما يفعل كل واحد آخر".

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وسيتم إذاعة المقطع الصوتي غدا الأحد.

وأضاف فليك/55 عاما/:" من المهم دائما أن تعامل الناس باحترام وتقدير، وهذه أمور مهمة بالنسبة لي".

يشار إلى فليك تولى تدريب بايرن منذ نوفمبر الماضي، وقد تمكن من الجمع بين بطولتي الدوري والكأس في الموسم المنصرم.

وسيبدأ الفريق الحائز على الرقم القياسي من البطولات في ألمانيا، في إجراء اختبارات كورونا بعد غد الاثنين، ثم يخوض تدريبا افتراضيا استعدادا لموسم دوري أبطال أوروبا الذي سيواجه فيه تشيلي الإنجليزي يوم الثامن من الشهر المقبل في مباراة العودة في ثمن نهائي البطولة، وكان الفريق البافاري قد فاز في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة.