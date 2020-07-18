شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين «العشري» ومجلس المصري بسبب الاحتياجات المالية للاعبي الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه مجلس ادارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية أزمة مالية طاحنة، بعدما رفض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد دعم النادي ماليًا.

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي، أن طارق العشري المدير الفني دخل في ازمة مع مجلس الإدارة خلال الايام الماضية قبل اقامة معسكر الفريق المقبل، بسبب عدم توفير الإحتياجات المالية للاعبين.

ووفقا للمصدر نفسه فإن عبدالظاهر السقا المدير الرياضي تدخل لإقناع سمير حلبية رئيس النادي بتحمل التكاليف المالية لمعسكر الفريق في برج العرب.

فيما يواجه الفريق الكروي الاول طلائع الجيش ودياً الثلاثاء المقبل ضمن استعدادات الفريقين لإستئناف مباريات الدوري الممتاز.