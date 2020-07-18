شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب العرض المالي.. «العراقي» يرفض تمديد عقده مع المصري البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض كريم العراقي، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي المصري، تمديد عقده مع الفريق البورسعيدي لمدة موسمين مقبلين بسبب الخلاف على الأمور المالية لرغبته في الحصول على 3 ملايين جنيه في الموسم الواحد؛ في الوقت الذي عرضت عليه إدارة النادي 1.3 مليون جنيه في الموسم باعتبار أنه كان يحصل على 300 ألف جنيه في الموسم، ويتبقى للاعب موسمان مع إدارة النادي.

فيما أكد مصدر مسؤول، رفض ذكر اسمه، صعوبة تنفيذ الطلبات المالية للاعب في ظل الأزمة المالية التي يواجهها مجلس الإدارة خلال الفترة الأخيرة.

وكان اللاعب أرجأ قرار رحيله بشكل نهائي عن الفريق لحين استكمال مباريات الدوري الممتاز هذا الموسم.