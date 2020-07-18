شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يلاقي الجونة وديًا 28 يوليو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، عن المباراة الودية الثانية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجاري على ملعب التتش، ضمن البرنامج التدريبي للفريق؛ استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز ومباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال اأفريقيا.
ويخوض الأهلي المباراة الودية الأولى يوم 23 يوليو الجاري أمام فريق سموحة على ملعب التتش، فيما يخوض ثاني تجاربه أمام الجونة بعد التنسيق الإداري الذي جرى بين الطرفين خلال الساعات الأخيرة.
وخاض الأهلي تقسيمة بين جميع اللاعبين «تراي ماتش» يوم الخميس الماضي، اطمأن خلالها الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر على جاهزية جميع اللاعبين.
ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس وفقا للبرنامج التدريبي.
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