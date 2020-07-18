رنا الجوهري: سيدات طائرة الأهلي جاهزات لحسم الدوري والمنافسة على اللقب الأفريقي  

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعربت رنا الجوهري، لاعبة فريق كرة الطائرة بالأهلي، عن سعادتها بعودة النشاط الرياضي مجدداً بعد فترة التوقف الطويلة التي سببها وباء كورونا المستجد.
وقالت رنا إن فترة التوقف كانت صعبة على جميع اللاعبات نظراً لابتعادهن مدة طويلة عن التدريبات استمرت قرابة الأربعة أشهر.
وأوضحت أن الجهاز الفني، بقيادة كابتن حمدي الصافي، حرص على وضع برنامج بدني كامل للاعبات بعد العودة مجددا للتدريبات للوصول بهن تدريجيا إلى المستوى البدني السابق لفترة التوقف.
وأكدت لاعبة سيدات طائرة الأهلي أن المنافسة على الدوري هذا الموسم شرسة؛ خاصة أن الأهلي اقترب من حسم اللقب إذا نجح في الفوز بمباراتين فقط من ضمن المباريات الأربع المتبقية، وهو جاهز تماما لحسم اللقب المحلي، والمنافسة على اللقب الأفريقي أيضاً.
وأشارت رنا إلى أن حمدي الصافي، المدير الفني للفريق، شدد على ضرورة الالتزام بمواعيد التدريبات وعدم التغيب عنها خلال الفترة المقبلة مع التركيز الشديد، استعدادا لعودة المنافسات الشهر المقبل.
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