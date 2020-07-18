شكرا لقرائتكم خبر عن رنا الجوهري: سيدات طائرة الأهلي جاهزات لحسم الدوري والمنافسة على اللقب الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعربت رنا الجوهري، لاعبة فريق كرة الطائرة بالأهلي، عن سعادتها بعودة النشاط الرياضي مجدداً بعد فترة التوقف الطويلة التي سببها وباء كورونا المستجد.



وقالت رنا إن فترة التوقف كانت صعبة على جميع اللاعبات نظراً لابتعادهن مدة طويلة عن التدريبات استمرت قرابة الأربعة أشهر.



وأوضحت أن الجهاز الفني، بقيادة كابتن حمدي الصافي، حرص على وضع برنامج بدني كامل للاعبات بعد العودة مجددا للتدريبات للوصول بهن تدريجيا إلى المستوى البدني السابق لفترة التوقف.



وأكدت لاعبة سيدات طائرة الأهلي أن المنافسة على الدوري هذا الموسم شرسة؛ خاصة أن الأهلي اقترب من حسم اللقب إذا نجح في الفوز بمباراتين فقط من ضمن المباريات الأربع المتبقية، وهو جاهز تماما لحسم اللقب المحلي، والمنافسة على اللقب الأفريقي أيضاً.



وأشارت رنا إلى أن حمدي الصافي، المدير الفني للفريق، شدد على ضرورة الالتزام بمواعيد التدريبات وعدم التغيب عنها خلال الفترة المقبلة مع التركيز الشديد، استعدادا لعودة المنافسات الشهر المقبل.

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