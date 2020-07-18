شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب وزير الرياضة بتسهيل عودة أشرف بن شرقي وأوناجم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب مسؤولو الزمالك من أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التدخل لإيجاد وسيلة لإعادة الثنائي أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، من المغرب.

وحالت ظروف تعليق الرحلات الجوية بين المغرب والقاهرة، بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة خطر فيروس كورونا، دون انتظام الثنائي في معسكر إعداد الفريق بمدينة برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي، في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وكان أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، قد توجه بالشكر لوزير الشباب، لتسهيله إجراءات عودة فرجاني ساسي من تونس.