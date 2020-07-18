شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن سلبية نتائج المسحة الطبية الرابعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية نتائج المسحة الطبية الرابعة التي أجراها ‏لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي، والجهاز الفني والطبي والإداري، يوم الأربعاء الماضي داخل ‏ملعب التتش.‏

وقال مدير الكرة إنه تواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية، وتم التأكد من ‏سلبية جميع عينات اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري.‏

وأجرى الأهلي 4 مسحات طبية حتى الآن، وفقًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي تم ‏الإعلان عنه عقب استئناف التدريبات.

ويحرص الأهلي على اتباع كل الإجراءات الاحترازية ‏والوقائية قبل وأثناء وبعد التدريبات اليومية على ملعب التتش.‏

ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف ‏نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها سبتمبر المقبل.

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