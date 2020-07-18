شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحدد 3 شروط للمشاركة في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، 3 شروط للمشاركة في بطولة الدوري.

واشترط كارتيرون عودة الثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم من المغرب، بعد تعذر وصولهما إلى القاهرة حتى الآن بسبب تعليق الرحلات الجوية، كما أكد ضرورة الحصول على جدول المباريات حتى موعد مباراة الفريق الأفريقية أمام الرجاء المغربي، حتى تكون الأمور واضحة بالنسبة له.

وكان شرط كارتيرون الثالث هو الاطمئنان على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية في الملاعب التي ستستقبل مواجهات الزمالك في الدوري.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أكد أن أمر المشاركة في بطولة الدوري بعد عودتها في يد الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون.