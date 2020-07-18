لامبارد: أظهر بوليسيتش تقدما ملحوظا في الملعب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

تحدث المدرب فرانك ​لامبارد​ عن التحسن الذي أظهره اللاعب كريستيان ​بوليسيتش​، مشيرا إلى أنه بإمكان الأخير إظهار المزيد.

Advertisements

وقال لامبارد: "حسنًا، لقد رأيت تحسنًا حقيقيًا في لعبته. الحضور إلى ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز صعب للغاية بسبب طبيعة الدوري وعلينا أن نتذكر كم كان صغيراً".

وأضاف: "أعتقد أنه وجد تلك المطالب الجسدية قوية جدًا في البداية، والآن ترونه يتعامل معها بشكل أفضل. لقد عمل كثيرًا مع المدرب آدم بوروز، وهو رائع".

كلام لامبارد جاء قبل لقاء فريقه مع ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز.