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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لامبارد: أظهر بوليسيتش تقدما ملحوظا في الملعب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020
تحدث المدرب فرانك لامبارد عن التحسن الذي أظهره اللاعب كريستيان بوليسيتش، مشيرا إلى أنه بإمكان الأخير إظهار المزيد.
وقال لامبارد: "حسنًا، لقد رأيت تحسنًا حقيقيًا في لعبته. الحضور إلى الدوري الإنكليزي الممتاز صعب للغاية بسبب طبيعة الدوري وعلينا أن نتذكر كم كان صغيراً".
وأضاف: "أعتقد أنه وجد تلك المطالب الجسدية قوية جدًا في البداية، والآن ترونه يتعامل معها بشكل أفضل. لقد عمل كثيرًا مع المدرب آدم بوروز، وهو رائع".
كلام لامبارد جاء قبل لقاء فريقه مع ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز.
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