نيمار: كنت قلقا من التعرض للإصابة خلال المباراة الودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

كشف نجم ​باريس سان جيرمان​ ​نيمار​ أنه كان قلقا من إصابة نفسه في المباراة الودية أمام واسلاند بيفرين، في الوقت الذي عزز فيه حاملو لقب ​الدوري الفرنسي​ استعداداتهم لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



وقال نيمار: "نعم كنا خائفين قليلا. لأنها مباراة ودية، لذا لم يكن يجب أن تحدث هذه الأنواع من الأشياء. نحن هنا لنعد أنفسنا، ولكن أيضا علينا أن نكون حذرين".

وأضاف نيمار: "كنت سعيدًا جدًا بالعودة واللعب مع بعض المشجعين أيضًا. نحن نستعد شيئًا فشيئًا للوصول إلى الحد الأقصى، ثم سنكون في نهائيات دوري أبطال أوروبا. والباقي غير مهم كثيرا".