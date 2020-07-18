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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيمار: كنت قلقا من التعرض للإصابة خلال المباراة الودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020
كشف نجم باريس سان جيرمان نيمار أنه كان قلقا من إصابة نفسه في المباراة الودية أمام واسلاند بيفرين، في الوقت الذي عزز فيه حاملو لقب الدوري الفرنسي استعداداتهم لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال نيمار: "نعم كنا خائفين قليلا. لأنها مباراة ودية، لذا لم يكن يجب أن تحدث هذه الأنواع من الأشياء. نحن هنا لنعد أنفسنا، ولكن أيضا علينا أن نكون حذرين".
وأضاف نيمار: "كنت سعيدًا جدًا بالعودة واللعب مع بعض المشجعين أيضًا. نحن نستعد شيئًا فشيئًا للوصول إلى الحد الأقصى، ثم سنكون في نهائيات دوري أبطال أوروبا. والباقي غير مهم كثيرا".
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