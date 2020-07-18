زيدان: سنخوض النهائي الاخير قبل التركيز على مواجهة السيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020

تحدث المدير الفني الفرنسي لفريق ​ريال مدريد​ الاسباني، ​زين الدين زيدان​ خلال المؤتمر الصحافي الخاص بلقاء ​ليغانيس​ القادم ضمن منافسات ​الليغا​ الاسبانية التي حسم لقبها الميرينغي.



وقال زيدان:" لن نخوض اللقاء بشكل مختلف، متبقي مباراة واحدة ويجب أن نحترم البطولة سنلعبها كما نرغب دائمًا في القيام بالعمل الجيد، ولن نتحدث عن العام المقبل دون أن ينتهي هذا الموسم، سنرى لاحقًا كيف تسير الأمور في بطولة دوري الأبطال وبعد ذلك سنحلل الموسم المقبل".

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واضاف زيدان عند سوأله عن ​بنزيما​ القريب من جائزة البيشيتشي:" بالطبع أود أن يفوز كريم بهذه الجائزة، لكن هذا لا يعني أي شيء، لن أخبرك من الذي سيلعب غدًا، ولكن بنزيما قام بعمل رائع هذا الموسم".

واردف زيدان:" هذه بطولة خاصة ولا يجب إهمال هذا الدوري لأنه كان صعبًا للغاية، لقد قاتلنا حتى النهاية، يجب أن نفتخر بأنفسنا لأننا حققناها، ولكن احترامًا لكرة القدم والجميع، لدينا مباراة غدًا وعلينا أن نلعبها."

واكمل زيدان:" أنا كما أنا أستمتع كمدرب هنا وقد استمتعت كلاعب، هذه هي كرة القدم، لا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل لكن لدي عقد وأنا هادئ، أستمتع بنفسي هنا ولا أعرف إلى متى".

وتابع زيدان:" سنلعب مباراة غدًا، بعدها سنرتاح قليلاً لأن الضغط في المباريات الأخير كان هائلاً، لكن عقلنا سيكون في مباراة مانشستر ستي، فنحن نريد مواصلة سلسلة الفوز في مباراة الغد وهي أحد المباريات 11 النهائية، سنحاول انهاء البطولة بافضل طريقة ممكنة وهذا ما يشجعنا".