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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لوفتوس تشيك: لم أفكر بالرحيل عن تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يوليه 2020
كشف روبن لوفتوس-تشيك أنه كان يرغب دائمًا في البقاء في تشيلسي على الرغم من الصعوبة التي واجهها خلال الموسمين الماضيين.
وقال لوفتوس تشيك: "لم أعد أرى نفسي كلاعب شاب بعد الآن. جاء فرانك في تموز الماضي، لكنني كنت أفكر دائمًا في التعاقد مع تشيلسي قبل أن يأتي. فرانك لم يغير رأيي للبقاء أكثر. كنت سعيدًا في تشيلسي وخطتي كانت البقاء هنا".
يُذكر أن لوفتوس تشيك تعرض لإصابة في وتر الأخيل خلال شهر أيار عام 2019، أدت إلى غيابه لفترة طويلة.
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