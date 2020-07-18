شكرا لقرائتكم الأهلي يواجه الجونة وديًا 28 يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق الأول للكرة بالنادي، يخوض ثاني تجاربه ‏الودية أمام الجونة يوم 28 يوليو الجاري على ملعب التتش، ضمن البرنامج التدريبي للفريق؛ استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز ومباراة الوداد المغربي في نصف ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

ويخوض الأهلي المباراة الودية الأولى يوم 23 يوليو الجاري أمام فريق سموحة على ملعب ‏التتش، فيما يخوض ثاني تجاربه أمام الجونة بعد التنسيق الإداري الذي جرى بين الطرفين خلال ‏الساعات الأخيرة.‏

وخاض الأهلي تقسيمة بين جميع اللاعبين «تراي ماتش» يوم الخميس الماضي اطمأن خلالها ‏الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر على جاهزية جميع اللاعبين.‏

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس وفقا ‏للبرنامج التدريبي.‏

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