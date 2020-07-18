شكرا لقرائتكم الأهلي يعلن سلبية المسحة الرابعة للكشف عن كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية نتائج المسحة الطبية الرابعة التي أجراها ‏لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي، والجهاز الفني والطبي والإداري يوم الأربعاء الماضي داخل ‏ملعب التتش، وقال مدير الكرة إنه تواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية، وتم التأكد من ‏سلبية جميع عينات اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري.، وأجرى الأهلي«4 مسحات طبية» حتى الآن، وفقا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي تم ‏الإعلان عنه عقب استئناف التدريبات، ويحرص الأهلي على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية ‏والوقائية قبل وأثناء وبعد التدريبات اليومية على ملعب التتش.‏ ويستعد الأهلي لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف ‏نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها في سبتمبر المقبل.

من ناحية أخرى ، أجرى مسئولو النادى الأهلى اتصالات مع نظرائهم فى اتحاد الكرة، بشأن سرعة صرف تكاليف علاج حمدى فتحى لاعب الأهلى والمنتخب الوطنى الأول الذى أُصيب فى معسكر المنتخب خلال نوفمبر الماضى بقطع فى غضروف الركبة، وأجرى جراحة فى ألمانيا ويحق للأهلى الحصول على تكاليف هذه الجراحة، وفقاً للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" باعتبار أن اللاعب أُصيب فى معسكر للمنتخب الوطنى.

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وطالب الأهلى منذ فترة اتحاد الكرة بصرف تكاليف الجراحة خاصة أنه مر عليها فترة طويلة قاربت على العشرة أشهر، كما أن النادى قدّم للاتحاد جميع الفواتير والمستندات الخاصة بالجراحة وتكاليفها غير أن الاتحاد لم يُسدد المبلغ حتى الآن، الأمر الذى جعل مسئولى القلعة الحمراء يستعجلون صرف هذا المبلغ حالياً بعدما مرت فترة طويلة مرت على تعافى اللاعب من الإصابة، كما أنه شارك فى التدريبات الجماعية للأهلى مؤخراً.

كما اطمأن الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى على حالة حمدى فتحى من خلال عدة اتصالات هاتفية تمت خلال الأيام الماضية عن طريق أكثر من عضو بجهاز المنتخب بعد تعافى اللاعب للشفاء من جراحة غضروف الركبة، وأكد اللاعب للجهاز الفنى للمنتخب على تحسن حالته بعد مشاركته طوال الاسبوع الماضى فى التدريبات الجماعية بجانب مشاركته أمس فى المباراة الودية (تراى ماتش) الذى أقيم بين لاعبى الأهلى على ملعب التتش بالجزيرة، وكشف اللاعب للجهاز الفنى للمنتخب على إنه أصبح جاهز تماما للمباريات على أن تكون مشاركته قرار الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق.