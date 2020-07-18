شكرا لقرائتكم إيغالو يرغب بتعويض "خيبة أمله" أمام تشيلسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أوديون إيغالو لاعب مانشستر يونايتد أنه متحمس للمواجهة مع تشيلسي في قبل نهائي كأس انجلترا لكرة القدم يوم الأحد أملا في تعويض خيبة أمله السابقة في استاد ويمبلي اللندني الشهير.

وكان إيغالو (31 عاماً) ضمن تشكيلة واتفورد التي خسرت 2-1 أمام كريستال بالاس في قبل نهائي البطولة في 2016 وهي الهزيمة التي حرمت الفريق من فرصة لمواجهة يونايتد في النهائي بعد ذلك.

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وقال المهاجم النيجيري عبر موقع يونايتد الرسمي على الإنترنت: كانت الهزيمة أمام بالاس مؤلمة ولو كنا فزنا لواجهنا يونايتد في النهائي، لكن لسوء الحظ خسرنا، كانت هزيمة يصعب تقبلها لكن هذه فرصة للتعويض والتقدم إلى النهائي.. الوصول للنهائي سيكون عظيما بالنسبة لي على مستوى حياتي الشخصية ومسيرتي الاحترافية.

وأحرز إيغالو الذي مدد إعارته مع يونايتد من شنغهاي شينهوا الصيني حتى نهاية يناير 2021 خمسة أهداف في 15 مباراة في كل المنافسات مع يونايتد، لكن في ظل تألق المهاجمين ماركوس راشفورد وميسون غرينوود وأنطوني مارسيال فإنه يجد نفسه على مقاعد البدلاء.

وزاد المهاجم النيجيري عن ذلك: إنهم يقدمون أداء جيدا للغاية. وأشعر بسعادة لرؤيتهم يلعبون في كل أسبوع. راشفورد تعافى من الإصابة وحالته جيدة ومارسيال يحرز الأهداف وغرينوود رائع. فهو يجيد انهاء الهجمات بالقدمين، الفريق يقدم أداء جيدا والمهاجمون الثلاثة يهزون الشباك وهذا ما نحتاج إليه لأن الأهداف تحقق الفوز بالمباريات.