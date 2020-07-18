انت الان تتابع إيجالو لاعب يونايتد متحمس لمواجهة تشيلسي بكأس إنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النيجيري أوديون إيجالو لاعب مانشستر يونايتد

يقول أوديون إيجالو لاعب مانشستر يونايتد إنه متحمس للمواجهة مع تشيلسي في قبل نهائي كأس إنجلترا لكرة القدم يوم الأحد أملا في تعويض خيبة أمله السابقة في استاد ويمبلي اللندني الشهير.

وكان إيجالو (31 عاما) ضمن تشكيلة واتفورد التي خسرت 2-1 أمام كريستال بالاس في قبل نهائي البطولة في 2016 وهي الهزيمة التي حرمت الفريق من فرصة لمواجهة يونايتد في النهائي بعد ذلك.

وقال المهاجم النيجيري عبر موقع يونايتد الرسمي على الإنترنت ”كانت الهزيمة أمام بالاس مؤلمة. ولو كنا فزنا لواجهنا يونايتد في النهائي“.

وأضاف ”لكن لسوء الحظ خسرنا. كانت هزيمة يصعب تقبلها لكن هذه فرصة للتعويض والتقدم إلى النهائي.. الوصول للنهائي سيكون عظيما بالنسبة لي على مستوى حياتي الشخصية ومسيرتي الاحترافية“.

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وأحرز إيجالو الذي مدد إعارته مع يونايتد (من شنغهاي شينهوا الصيني) حتى نهاية يناير كانون الثاني 2021 خمسة أهداف في 15 مباراة في كل المنافسات مع يونايتد.

لكن في ظل تألق المهاجمين ماركوس راشفورد وميسون جرينوود وأنطوني مارسيال فإن إيجالو يجد نفسه على مقاعد البدلاء.

وقال المهاجم النيجيري عن ذلك ”إنهم يقدمون أداء جيدا للغاية. وأشعر بسعادة لرؤيتهم يلعبون في كل أسبوع. راشفورد تعافى من الإصابة وحالته جيدة ومارسيال يحرز الأهداف وجرينوود رائع. فهو يجيد إنهاء الهجمات بالقدمين.

”الفريق يقدم أداء جيدا والمهاجمون الثلاثة يهزون الشباك وهذا ما نحتاج إليه لأن الأهداف تحقق الفوز بالمباريات“.