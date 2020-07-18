شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: استمرار اللجنة الخماسية في إدارة الجبلاية يعني أن الأمور غير منضبطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المهندس أحمد مجاهد، عضو مجلس اإدارة اتحاد الكرة السابق، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أرسل خطابًا رسميًا إلى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الجبلاية، برئاسة عمرو الجنايني، طالبها خلاله بضرورة عقد الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة في نهاية شهر يوليو الجاري، مع توصية بإقامة الجمعية عن طريق الفيديو كونفرنس، في حالة استحالة إقامتها داخل مقر الاتحاد بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «مجاهد» أن اللجنة عقدت اجتماعًا بالفيديو مع مندوب «فيفا» أخطرته خلاله بأن «الخماسية» تلقت إخطارًا من اللجنة الأولمبية المصرية، قالت فيه نص المادة ٩ فقرة ٣ الخاصة بالعضوية، والتي تقول اإنه بعد نهاية كل موسم رياضي يقوم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة بتطبيق المعايير والاشتراطات الخاصة بكل نادي.

وأشار إلى أن اللجنة الخماسية شددت خلال الاجتماع مع مندوب «فيفا» على أن الموسم الرياضي لم ينته حتى الآن في مصر، وبذلك لن تستطيع اللجنة اعتماد العمومية بـ٩٥ ناديا، وكان رد مندوب «فيفا» بأن «الخماسية» يمكنها اإقامة الجمعية العمومية بالعدد المعتمد حاليًا، والذي يفوق الـ٢٠٠ ناديا، وتم الاتفاق على اجتماع آخر لمناقشة الأمر.

وقال «مجاهد»: «كلام اللجنة الخماسية غير منطقي، ومحاولة التحجج بالتصنيف مردود عليها بكل سهولة، وفي الوقت نفسه لا دخل للجنة الأولمبية بالتصنيف أو أمور اتحاد الكرة، فوفقًا لنص لائحة اتحاد الكرة فإن من حق الجبلاية عقد جمعية عمومية عادية مرة على الأقل في كل عام، وفي خلال الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية، أي في شهر أكتوبر على أقصى تقدير، خاصة أن الموسم الكروي في مصر سيستمر لما بعد شهر أكتوبر، وعقدنا جمعيات عمومية في شهر أكتوبر وفي يناير وفي فبراير في أوقات ماضية».

وتابع: «وفقًا لنموذج لجنة التطبيع في فيفا، لا يوجد أي لجنة استمرت أكثر من عام في أي مكان، ولكن بسبب ظروف كورونا طلب فيفا من اللجنة الخماسية في مصر برئاسة عمرو الجنايني، تحديد المدة الأقصى التي يمكنهم فيها إقامة الانتخابات، مع ضرورة إخطار فيفا حتى يتم اعتماد قرار التمديد لهم، لأن اللجنة الخماسية وقعت على عقود توظيف في فيفا لمدة عام، ولكي يستمر الراتب لابد من التوقيع على عقود، حتى يوفق فيفا أوضاعه ماليًا وإداريًا».

وأكمل حديثه قائلًا: «استمرار اللجنة يعني أن الأمور غير منضبطة، فاستمرارها في مصر لمدة عام أو عامين أو حتى عام ونصف، لا يجوز، فكيف لبلد بحجم مصر تستعد للاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس اتحاد الكرة فيها، والمشاركة في أول مباراة دولية، أن تكون الأمور فيها غير منضبطة، مصر بلد كبير، فكيف تسير أوضاعها بطريقة غير طبيعية، ولا نستطيع إجراء انتخابات لاتحاد الكرة في الوقت الذي تستعد فيه البلد لانتخابات مجلس الشيوخ».

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