شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات على التسديد ودقة التمرير في مران الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، المران الصباحي، السبت، ضمن برنامج الإعداد لاستئناف مشواره بالدوري الممتاز، والمقرر عودته 6 أغسطس المقبل.

واشتمل المران الذي قاده ديديه جوميز، المدير الفني، على مجموعة من الخطط الفنية، أبرزها كيفية التحول السريع من الحالة الدفاعية للهجومية، بجانب التسديد بعيد المدى.

كما تضمن المران تدريبات حول دقة التمرير، سواء القريب أو البعيد، وسط تعليمات مستمرة من الجهاز الفني لإصلاح الأخطاء.

وتحدث جوميز أكثر من مرة مع اللاعبين لتصحيح أخطائهم خلال المران، وطالبهم بتنفيذ تعليماته بشكل دقيق، قبل أن يختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين.