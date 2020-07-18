شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدرس إلغاء معسكر الإعداد الخارجي للزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، إلغاء معسكر الإعداد الخارجي للفريق، والذي كان مقررًا له في أغسطس المقبل.
وتسببت ظروف تعليق الطيران جراء أزمة فيروس كورونا، في عدم وضوح الرؤية لدى الجهاز الفني، بشأن إقامة معسكر الإعداد، فضلاً عن عدم تحديد الدولة التي ستستضيف مواجهة الزمالك أمام الرجاء المغربي، في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
ويواصل الزمالك استعداده لمباراة الرجاء المغربي، في معسكره المغلق بمدينة برج العرب بالإسكندرية.
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