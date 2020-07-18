شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لن نسمح للمتربصين بإشعال فتنة.. مصر أهم من الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جماهير القلعة البيضاء بالوقوف بكل قوة خلف بلدهم، قائلاً إن الوقت الراهن يتطلب تضافر وتكاتف جموع الشعب المصري خلف بلدهم وقائدهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وعدم السماح للمتربصين بإحداث وقيعة وفُرقة وفتنة بين جماهير القطبين الأهلي والزمالك.
وقال رئيس القلعة البيضاء: «مصر ومصلحة مصر أهم مني وأهم من محمود الخطيب، وأهم مليون مرة من الأهلي والزمالك، ولن نسمح للمتربصين بإشعال فتنة أو أزمة بين جماهير مصر، لأننا في النهاية مواطنين مصريين، وإذا تعارضت أي مصالح شخصية للأندية مع مصالح الوطن فمصر فوق جميع الاعتبارات، ومصر فقط هي التي فوق الجميع.
وطالب «منصور» نظيره في النادي الأهلي محمود الخطيب، بترجيح مصلحة الوطن على الصراعات الشخصية، حتى لا تحدث فتنة بين جماهير القطبين، وطالبه بحشد جماهير الأهلي خلف جيش بلدهم وخلف قائدهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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