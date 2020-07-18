شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المسابقة التنشيطية الأولى للأوليمبياد الخاص المصري في الجمباز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت، صباح اليوم، المسابقة التنشيطية الأولى للأوليمبياد الخاص المصري في الجمباز «عن بعد» عبر منصة تطبيق ZOOM الإلكتروني بمشاركة 50 لاعبًا ولاعبة من محافظات مصر المختلفة.

تشهد المسابقة مشاركة 14 هيئة بأفرع الأوليمبياد الخاص المصري بمحافظات مصر المختلفة من هيئات أندية سبورتنج، الشمس الرياضي، سموحة، جمعية إحنا جنبك، جمعية التثقيف الفكري بالإسماعيلية، مركز تدريب محافظة البحر الأحمر، نادي الصيد الرياضي بالمحلة الكبرى، مركز شباب الجزيرة، وادي دجلة فرع المعادي، وادي دجلة فرع النخيل، مركز تدريب محافظة المنوفية، جمعية النور والأمل، مركز تدريب الداخلة، مركز تدريب محافظة بورسعيد.

وأكد الدكتور باسم تهامي، المدير الوطني للأوليمبياد الخاص المصري، أن الهدف الأساسي لإقامة هذه المسابقة هي الاستعداد لعودة الأنشطة في أغسطس المقبل، مشيراً إلى أن إقامة المسابقة هي نتاج للتوصيات التي خرجت بها دورة إعداد المدربين في الجمباز والتي أقامها الأوليمبياد الخاص المصري خلال شهر يوليو الجاري، وأن تلك هي المرة الأولى التي يقيم فيها الأوليمبياد الخاص المصري مسابقة رسمية عبر تطبيق ZOOM بمشاركة لاعبي الأوليمبياد الخاص المصري.

من جانبه، أضاف عمرو محيي الدين الطحاوي، مدير الألعاب والمسابقات، أن المسابقة روعي فيها عوامل الأمن والسلامة وعدد من الاشتراطات المهمة للمشاركة، منها الجلوس في مكان به شبكة إنترنت مستقرة وهادئ حتى يضمن عدم انقطاع البث والاستماع الجيد للتعليمات، وقوف اللاعب قبل أداء المهارة حاملًا رقم التسجيل الخاص به بعيدا عن الكاميرا بمسافة كافية تسمح برؤية اللاعب بصورة كاملة وهو يؤدى الحركات المطلوبة بشكل كامل، مشيراً إلى أنه عقد أمس الجمعة اجتماعًا مع المدربين وبحضور اللاعبين للوقوف على جاهزية اللاعبين من الأماكن الخاصة بهم والإضاءة وكذلك اختبار سرعة الإنترنت ومراجعة المهارات المطلوبة.