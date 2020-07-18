شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتفقد الصالة المغطاة ومضمار الدراجات وملعب استاد القاهرة الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ظهر اليوم السبت، بجولة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ومضمار الدراجات، بالإضافة إلى ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتفقد «صبحي» الأعمال الإنشائية التي تتم في الصالة المغطاة، ورفع الكفاءة بها، من أجل استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد ٢٠٢١، التي تنظمها مصر.

وشاهد «صبحي» أعمال رفع كفاءة الصالة، وتطوير المركز الصحفي وأرضية الملعب، مشدداً على الالتزام بالمواعيد المقررة لتسليم الصالة والانتهاء منها. كما قام وزير الرياضة بجولة في مضمار الدراجات، ومنطقة الكرافانات الخاصة به، واطمأن على سير العملية الإنشائية به، وتكمله المضمار والأرضيات الخاصة به.

وتوجه «صبحي» بعد ذلك لتفقد أرض الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة الدولي لكرة القدم، للتأكيد على الاهتمام بأرضية الملعب، وتجهيزها لاستضافة البطولات القادمة التي ستقام على أرضه.

وأكد «صبحي» أن إقامة البطولات في مصر خرج من كونه استضافة للبطولة، لتكون علامة مضيئة في تاريخ اللعبات والاتحادات التي ستستضيفها مصر في المرحلة المقبلة، مضيفاً أن القيادة السياسية تقدم كل الدعم للوزارة من أجل الخروج بجميع البطولات التي ستقام على أرض مصر بأفضل طريقة ممكنة، وظهر هذا جليًا في بطولة الأمم الأفريقية، ويظهر أيضًا في التنسيق الكامل ببطولة كأس العالم لكرة اليد ٢٠٢١.

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