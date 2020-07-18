شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات بالجملة في قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة ألافيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شهدت قائمة برشلونة غيابات بالجملة، استعدادًا لخوض الفريق مباراة ديبورتيفو ألافيس، الأحد، في ختام جولات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأعلن كيكي سيتين، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق، اليوم السبت، وشهدت القائمة غياب جريزمان وأومتيتي وآرثر ميلو للإصابة، بينما يغيب بيكيه وراكيتيتش وجونيور فيربو للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب «لاليجا» برصيد 79 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر والمتوج باللقب ريـال مدريد.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي:

تير شتيجن، سيميدو، بوسكيتس، سواريز، ميسي، نيتو، لينجليت، جوردي ألبا، برايثوايت، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، فيدال، ريكي بويج، أنسو فاتي، أراوخو، أرناو.

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