شكرا لقرائتكم جهاد جريشة ردا على اتهامه بتعطيل الدورى 4 أشهر: المونديال السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد الحكم الدولي جهاد جريشة على تصريحات عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة الحكام السابق بشأن تسببه في تعطيل الدوري لمدة 4 شهور من قبل بعد الخطأ الذي ارتكبه في مباراة الزمالك والمقاصة، وما تبعها استبعاده من إدارة مباريات الأهلي والزمالك.

وقال جريشة في تصريحات خاصة: هذا الكلام لم يحدث ومن يرد عليه هو هاني ابوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، متابع: "عرض علي إدارة مباراة الأهلي والزمالك تحكيميا قبل كأس العالم الأخيرة 2018 بروسيا ولكني رفضت بسبب التركيز للمشاركة في المونديال ومن يقول هذا الكلام كاذب".

وعن أزمة مباراة الزمالك والمقاصة علق: أنا لست طرفا في القصة التي حدثت فيما بعد، وهو ما سبب مشكلته مع جهاد؟ هل لأنني خرجت وصرحت بأنه يحارب جهاد وهو ما حدث؟".

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شدد على أن الهجوم من عبد الفتاح لمجرد الهجوم ومن يخرج تصريحات عليه أن يتقي الله في كل كلمة وأن ينطق بالحقيقة، متسائلا: "لماذا يقول هذا الكلام حاليا هل يحلل لنفسه من أجل تهيئة نفسه قبل انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس ادارة جديد لاتحاد الكرة؟".

كان عصام عبد الفتاح قد أكد أن جهاد جريشة تسبب في إيقاف الدوري 4 أشهر بسبب ضربة جزاء الزمالك الشهيرة، كما اخطأ في مباراة الأهلي واعتذر للنادي فكيف أمنحه مباريات القطبين".

وقال عبد الفتاح: " هاني أبو ريدة ساند جهاد جريشة كثيرا للمشاركة في المونديال وأسالوه عن ذلك كما أنه تعرض للانتقاد في البطولة العربية وحاولت مساندته كثيراً لذلك لا يمكن أن يتهمنا أحد بعدم مساعدته".