شكرا لقرائتكم إنبى يحصل على وعد بمد استعارة جناح الأهلى فى الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل مسئولو إنبى على وعداً من إدارة الأهلى، حول استمرار محمد شريف جناح الفريق الأحمر المعار للنادى البترولى حتى نهاية الموسم الحالى، وذلك بمد إعارته فى الموسم الجديد، فى حالة عدم حاجة الفريق الأحمر إلى جهوده فى الموسم المقبل، حيث سيكون للفريق البترولى أولوية فى الحفاظ على اللاعب بين صفوفه حال عدم عودته للقلعة الحمراء.

ويتواصل حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، مع محمود الخطيب رئيس الأهلى وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأحمر، حول تلك المسألة التى سيتم حسمها خلال الفترة المقبلة، بعدما تألق محمد شريف ضمن صفوف إنبى منذ ضمه من الأهلى لمدة موسم على سبيل الإعارة، ليصبح أحد الركائز الأساسية للفريق تحت قيادة حلمى طولان.

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فيما أبدى حلمى طولان، موافقته على إعارة أحمد يوسف، لاعب وسط الفريق المعار لنادى مصر، فى الموسم الجديد إلى الملعب التونسى، بعد استطلاع رأيه من قبل إدارة النادى البترولى بشأن إعارة اللاعب إلى الفريق التونسى فى الموسم الجديد، من عدمه، بعد إبرام توأمة بين الناديين يتم بمقتضاها تبادل الخبرات وبرامج العمل فى مجال كرة القدم، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين الفريقين فى السنوات المقبلة.

وأعار إنبى يوسف الموسم الحالى من أجل اكتساب الخبرات قبل أن يتلقى اللاعب عرضا من النادى التونسى لاستعارته فى الموسم الجديد ووافق طولان على استمرار إعارته من أجل اكتساب مزيد من الخبرات على أن يحسم النادى البترولى الموافقة على الإعارة بصورة رسمية وفقا لمدى قبول العرض المالى المقدم من النادى التونسى.