شكرا لقرائتكم "زيزو" يقترب من العودة إلى تدريبات الزمالك بعد التعافى من الصليبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب محمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الزمالك، من العودة إلى تدريبات الفريق خلال المرحلة المقبلة، حيث تعد المرحلة الحالية بمثابة الأخيرة له فى برنامجه التأهيلى بعد التعافى من إصابة الرباط الصليبى، وذلك من أجل العودة إلى تدريبات الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة حيث رفض الجهاز الطبى التعجل فى عودته إلى التدريبات الجماعية لحين تنفيذ برنامجه كاملا وحصوله على الراحة المناسبة خلال تنفيذ البرنامج الموضوع له.

وخاض زيزو، خلال الفترة الماضية، عمليات العلاج الطبيعى باستخدام الماء فى الاستشفاء، بجانب خضوعه لبرنامج بدنى لتقوية القدم باستخدام بعض أدوات الجيمانزيوم، فى ظل تنفيذه مرحلة التأهيل من الإصابة التى لحقت به فى الرباط الصليبى، ومن المنتظر جاهزية زيزو من أجل العودة إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد خضوعه لعملية جراحية منذ عدة أشهر نتيجة إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة.

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وأكد زيزو أنه يخوض برنامجه التأهيلى فى الفترة الحالية لكى يكون جاهزًا للعودة من جديد إلى الملاعب، بعدما حرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للزماكل على متابعة حالته بشكل مستمر بعد المتابعة مع الطبيب الألمانى الذى أجرى له العملية الجراحية، حيث تم الإطلاع على كافة المستجدات وسير البرنامج التأهيلى.

ويحرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على الاطمئنان على حالة محمود عبدالعزيز زيزو، خلال فترة التأهيل التى يخضع لها، خاصة أنه يسعى للاطمئنان على اللاعب والوقوف على حالته فى الموسم الجديد نظرًا لحاجته لتدعيم خط وسط الأبيض، وذلك لتحصين بدائل وسط ملعبه بعودة زيزو عقب التعافى من الإصابة، خاصة أن الجهاز الفنى للفريق، وظف الثنائى يوسف أوباما وأحمد زيزو فى وسط الملعب كبدائل للثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى لاعبى وسط الفريق منذ إصابة زيزو.