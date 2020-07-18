شكرا لقرائتكم سلبية مسحة كورونا للاعبى منتخب السلاح المتواجدين فى معسكر الغردقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد المنعم الحسينى رئيس إتحاد السلاح عن سلبية مسحات فيروس كورونا لجميع اللاعبين و اللاعبات والجهاز الفنى المتواجدين حاليا فى معسكر الغردقة ، إستعددادا لعودة النشاط مجددا ، حيث كشف عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح عن سفر المنتخب إلى معسكر الغردقة بأتوبيس سعة 50 فردا كإجراء احترازى لتطبيق التباعد الاجتماعى لوقاية اللاعبين من فيروس كورونا المستجد.

وخضع لاعبو السلاح إلى إجراء مسحة طبية الاطمئنان عن السلامة من فيروس كورونا بالمركز الأوليمبى قبل التوجه إلى الغردقة ، وأضاف الحسينى أن المعسكر يضم المنتخبات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2021 والتى تستهدف أيضا التأهل إلى الدورة الأولمبية المؤجلة إلى العام المقبل بسبب فيروس كورونا .

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وأعلن اتحاد السلاح برئاسة عبد المنعم الحسينى، مسبقا، دليل الإجراءات الوقائية والإرشادات الصحية للاتحاد المصرى للسلاح الخاص تطبيقها على الموظفين، الإداريين، اللاعبين، المدربين، الحكام وكل من له علاقة بمنظومة اللعبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد فى حين عودة التدريبات والمسابقات.

ومن أبرز تعليمات الدليل الوقائى، الالتزام بتطهير وتعقيم الملاعب بصفة دورية وارتداء الكمامات مع عدم تواجد أى أشخاص غير مصرح بهم فى أى مسابقة وإجراء عمليات الإحماء فى أماكن مفتوحة وفحص دورى للاعبين والأجهزة الفنية قبل دخول الملاعب .

ويعد نشاط السلاح من الأنشطة المتوسطة التلامس وفقا للخطة التى أعلنتها وزارة الشباب والرياضة فى مؤتمر شرح خطة عودة النشاط تدريجيا .

وقرر اتحاد السلاح، برئاسة عبد المنعم الحسينى، استكمال بطولة الجمهورية للعمومى المتبقية من الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل، من أجل ترتيب أوضاع المسابقات لبدء الموسم الجديد .