شكرا لقرائتكم تعرف على حقيقة تفكير الأهلي فى استعادة "بيكهام" بالصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هل يُصبح أحمد رمضان بيكهام لاعب وادي دجلة أحد الحلول التى يلجأ لها النادي الأهلي لتدعيم الجهبة اليُمنى في الفريق ؟ سؤال طرحه كثيرون في الشارع الأهلاوي بعد التقارير القوية التى تتناثر وراء الكواليس حول مفاوضات يخوضها الأهلي بهدف ضم اللاعب الذي يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن وهو المركز الذي يحتاج تدعيم حسب رؤية لجنة التخطيط للكرة بالنادي بعد رحيل أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري إلى بيراميدز.

ولعب أحمد رمضان بيكهام بصفوف الناشئين في الاهلي عدة سنوات وظهر فترة قليلة مع الفريق الأول قبل أن يرحل على سبيل الأعارة منذ سنوات وتم طرح أسمه مؤخراً لخلافة أحمد فتحي غير أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لم يُبد حماساً لضم بديل لأحمد فتحي وهو ما ترفضه لجنة التخطيط للكرة بالنادي التى ترى ضرورة تدعيم هذه الجبهة التى لا يوجد فيها حالياً سوى محمد هاني.

Advertisements

أحد أعضاء لجنة التخطيط في الاهلي التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو إقترح إعادة أحمد رمضان بيكهام خاصة أنه لاعب جوكر يُجيد اللعب فى أكثر من مكان منهم المساك والمدافع الأيمن والوسط المدافع، كما أنه ظهر بشكل جيد مع دجلة منذ انتقاله إليه، كما شارك مع المنتخب الأوليمبى فى بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتى استضافتها مصر وفازت بلقبها لتصعد مباشرة لأولمبياد طوكيو.

ويملك الأهلى الأولوية فى ضم بيكهام رغم انتقاله لدجلة بشكل نهائى ضمن صفقة شراء محمد محمود، حيث تم خصم 5 ملايين جنيه من قيمة الصفقة، وتم اعتبارها قيمة شرائه، ويملك الأهلى الحق فى استعادة بيكهام حيث يحق للقلعة الحمراء استعادة بيكهام فى الموسم الجديد مقابل 15 ملايين جنيه على أن يزداد الرقم 5 ملايين جنيه مع كل موسم، وهو البند الذى وقع عليه ناديا الأهلى ودجلة.

على صعيد متصل ، تحدث محمد عبدالواحد، المدرب العام لفريق وادي دجلة، عن حقيقة دخول الأهلي في مفاوضات مع دجلة للحصول على خدمات أحمد رمضان بيكهام، قائلاً: "الأهلي دخل في مفاوضات شفهية لاستعادة أحمد رمضان بيكهام"، موضحاً "هناك رغبة من الأهلي لضم اللاعب، ولكن لا يوجد عرض رسمي".