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شكرا لقرائتكم شادى محمد: أنصارك فى ظهرك يا خطيب وأنا فى أول الصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر شادي محمد قائد النادي الأهلي السابق، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، معبراً فيها عن دعمه ومؤازرته لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حيث نشر شادي صوته مع درع نادي القرن معلقاً عليها"درع نادي القرن إهداء لوزارة الصحة" وأضاف قائد القلعة الحمراء السابق "تاريخ لاينسى .. فاكر يا كابتن خطيب ، أنصارك ملايين وانا فى اول الصف".
شادى محمد
في سياق آخر، وجه شادى محمد، رسالة لكل اللاعبين الذين يشعرون بالندم على ارتداء الفانلة الحمراء، مؤكداً أنهم لا يشرفون الأهلى. وقال شادى محمد فى حواره مع "اليوم السابع"، "أى لاعب ندم أنه لعب للأهلى لا يشرفنى ارتداؤه قميص الأهلى وإحنا اللى ندمانين على وجودكوا فى الأهلى أياً كان أنتو مين، اللى ميتشرفش بالأهلى وقيمته احنا اللى مش عايزينه، الاهلى نعمة كبيرة ولازم الكل يعرف كدا ".
وانضم شادى للأهلى قادماً من الكروم السكندرى موسم 1999-2000، بعد إشادة مدرب الفريق الأحمر وقتها الألمانى راينز تسوبيل وفى أول مشاركة له مع الفريق سجل هدفاً ساهم فى فوز الأهلى خارج ملعبه على شوتنج ستارز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى دورى الابطال الافريقى.
وكان شادى الورقة الرابحة للبرتغالى مانويل جوزيه مدرب الأهلى الشهير الذى اعتمد على اللاعب لسنوات طويلة مؤمناً بقدراته وإمكانياته ليصبح الفتى المدلل له قبل أن تنتهى العلاقة بينهم بالخلاف الشهير فى مباراة سانتوس الأنجولى بالكونفدرالية بعد سنوات من البطولات صعد فيها شادى لاستلام الكئوس الحمراء كابتن لنادى القرن.
شادى محمد فاز بـ24 بطولة مع النادى الأهلي 19 منها وأثناء ارتدائه شارة الكابتن، بالإضافة لكونه أكثر لاعب فى تاريخ الأهلى شارك فى مباريات البطولات الأفريقية.
وكان عدد من اللاعبين الذين انضموا للأهلى فى الحقبة الأخيرة قد أبدوا ندمهم على التوقيع للأهلى منهم محمد صديق وطارق السعيد.
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