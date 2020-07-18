شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه المصرى والاتحاد فى الدورى 6 و10 أغسطس.. والأهلى مع إنبى يوم 7 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة على إقامة مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي يوم 6 أغسطس المقبل ، وهو الموعد المحدد من قبل اتحاد الكرة لإستئناف بطولة الدوري الممتاز التي توقفت لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

علم " الخليج 365 " أن الزمالك سيخوض مباراتين في الفترة من 6 إلى 10 أغسطس ، الأولي أمام المصري ، و الثانية أمام الاتحاد السكندري يوم 10 أغسطس والمباراتين مؤجلتين من الدور الأول.

كما استقر مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة على إقامة مباراة للأهلي أمام أنبي يوم 7 أغسطس والمؤجلة من الدور الأول للدوري أيضا ، على أن يعلن مسئولو اتحاد الكرة على مواعيد جدول الدوري خلال الأيام المقبلة بعد إرساله للأمن للموافقة عليه.

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من ناحية أخري ، تدرس لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد زيادة عدد حكام الدوري الممتاز بسبب ضغط جدول مباريات الفرق والتي ستستانف يوم 6 أغسطس المقبل بعد إعلان اللجنة اختيار 150 حكما، منهم حكام ساحة ومساعدين وحكام var وحكام مساعدين var، وتم إجراء تحاليل فيروس كورونا لهم بدأت من الخميس الماضي.

وانطلقت أمس معسكرات الحكام بقيادة وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، وعزب حجاج مدير اللجنة بعد إجراء مسحات اختبار فيروس كورونا، استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل وشهد معسكر الحكام إجراء دورات تدريبية ومحاضرات مع مراعاة الإجراءات الطبية والتباعد بين الحكام ثم محاضرة التعديلات ثم اختبار التسلل فيديو تيست.

من جهته، أكد وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، أن هناك عددا كبيرا من الحكام خضعوا لمسحات فيروس كورونا، وتم عزلهم نهائيًا من أجل الاستعداد لعودة مسابقة الدوري المصري الممتاز قائلا: "هناك محاضرات للحكام من أجل تجهيزهم كما أنهم خضعوا لاختبارات بدنية وأثبتت كفاءتهم بشكل كبير وهناك تنسيق بيننا وبين المناطق من أجل التنسيق بشأن حكام المباريات الودية".

وعن استئناف الدوري بتقنية الفيديو قال وجيه أحمد: "سيتم تطبيق تقنية الفيديو بعد الاستئناف وكل حكم سيخضع لمسحات كورونا وسيحدث تعديل فى (الفار) فسيكون هناك حواجز بلاستيكية بينهم".