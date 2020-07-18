شكرا لقرائتكم انتخاب ريما بنت بندر عضواً في "الأولمبية الدولية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية عن انتخاب الأميرة ريما بنت بندر عضوا باللجنة الأولمبية الدولية خلال جلسة الأولمبية الدولية والتي عُقدت، يوم الجمعة. جاء ذلك بعدما رشح المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر، في يونيو الماضي، لمنصب عضو اللجنة الأولمبية الدولية. وتتولى الأميرة ريما بنت بندر منصب سفير السعودية في الولايات المتحدة الأميركية حالياً، وسبق لها أن عملت كوكيل لرئيس الهيئة العامة للرياضة قبل تحولها إلى وزارة، ورأست كذلك الاتحاد السعودي للأولمبياد الخاص.

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