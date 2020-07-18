شكرا لقرائتكم ليدز يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 16 عاماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنهى ليدز يونايتد 16 عاما من الانتظار ليعود للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة، مستفيدا من خسارة منافسه وست بروميتش ألبيون 2-1 من هدرسفيلد تاون.

وتعني النتيجة ضمان إنهاء المتصدر ليدز موسم دوري الدرجة الثانية في المركز الأول أو الثاني، إذ يملك 87 نقطة بفارق خمس نقاط عن وست بروميتش صاحب المركز الثاني الذي خاض مباراة أكثر.

ويمكن لليدز، الذي يحل ضيفا على ديربي كاونتي بعد غد الأحد، أن ينتزع لقب الدرجة الثانية قبل بداية مباراته إذا فشل برينتفورد صاحب المركز الثالث في الفوز على مضيفه ستوك سيتي غدا السبت.