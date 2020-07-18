شكرا لقرائتكم زيدان: لقب الدوري الإسباني أهم من أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد المتوج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بأن بطولة الدوري الإسباني هي أفضل الأهداف على الإطلاق رغم أهمية دوري أبطال أوروبا.

وتوج الريال بلقب الدوري الإسباني بفوزه الثمين 2 - 1 على فياريال مساء الخميس في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة حيث حقق الفريق انتصاره العاشر على التوالي واستحق التتويج باللقب عن جدارة بعد توسيع الفارق مع برشلونة صاحب المركز الثاني إلى سبع نقاط.

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وكان برشلونة توج باللقب في الموسمين الماضيين لكنه فشل في الدفاع عن لقبه وخسر أمام ضيفه أوساسونا 1 - 2 في مباراة أخرى مساء الخميس بنفس المرحلة.

وقال زيدان بعد حسم لقب البطولة المحلية : دوري الأبطال هو دوري الأبطال ولكن لقب الدوري الإسباني يجعلني أكثر سعادة لأن الدوري الإسباني هو أفضل البطولات.

وأوضح : الإحساس هائل لأن ما فعله اللاعبون مثير للإعجاب، ليس لدي كلمات للتعبير عن المشاعر التي لدي. اللاعبون يقاتلون من أجل ذلك. بالتأكيد ، لدي دوري ، ولكنهم هم الذين يؤمنون به. إنهم فريق من الأشخاص الرائعين وعندما أراهم سعداء ، أشعر كذلك بالسعادة.