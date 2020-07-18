مرتضى منصور: أنا مستهدف من دول... وبلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس الزمالك: يحتمى بالحصانة لارتكاب جرائم البلطجة والترويع

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ جديد للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد رئيس نادي الزمالك، لتهديده أمن وسلامة الدولة.

وقال المحامي في بلاغه نلتمس إصدار أمر لاتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده للتحقيق في البلاغ التالي: "يحتمي المبلغ ضده (رئيس نادي الزمالك) بالحصانة البرلمانية لارتكاب كل جرائمه (المالية والبلطجة والسب والقذف والترويع والتهديد والتنمر بل امتد نشاطه واختراقه وضربه بعرض الحائط للقانون بأن أصبح يهدد الامن العام وسلامة واستقرار الدولة والترويع بأن قال بالصوت والصورة في تسجيل تليفزيوني "اتقي الله يا خطيب في مصر، بالضغط اللي عمال تعمله، مضيفا "إيه النتيجة يعني من الضغط ده؟ إن هيترفع عني الحصانة زي ما بتقول وحبس مرتضى؟ في مجلس نواب محترم "، وواصل "حتى لو وصلت للنتيجة ديه فاكر أنصاري اللي بالملايين هيسبوك؟ ما أعتقدش".

وتابع المحامي: "نفس الأسلوب القذر الذي كانت تسلكه جماعة الاخوان الإرهابية وقت سنة حكمهم السوداء حين هددوا أنه في حالة عدم عودة المتخابر محمد مرسي سوف يولعوا في البلد على حد قولهم تلك التهديدات رفضها الشعب المصري وثار على هذا الحكم الهمجي الإرهابي إلى أن أزاحوه ولكن نفس الأسلوب يكرره المبلغ ضده دون أن يردعه أحد كما لو كانت الدولة لا يوجد بها قانون ويزيد من جبروت وإجرام المبلغ ضده ويرتفع صوت المجتمع من يحمي هذا الكائن ولماذا لا ترفع الحصانة البرلمانية عنه ويقدم للمحاكمة شأنه شأن أي مواطن أجرم في حق الوطن والمواطن وأمام ذلك يلتمس المبلغ راجيا منكم إصدار الأمر باتخاذ الاجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المبلغ ضده للتحقيق في هذا البلاغ حيث إن مسلك المبلغ ضده يشكل جريمة تهديد أمن وسلامة الدولة وترهيب المواطنين وتهديد الاقتصاد القومي". حسبما نشر موقع "الوطن".

وفي سياق متصل، قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه مستهدف من عدة دول معادية لمصر نظرا لمواقفه الوطنية، قائلا للحاضرين فى المؤتمر الصحفى المنعقد حاليا بنادى الزمالك: "هشغلكم دلوقتى فيديو من محمد مساعد أبو سنيدة وبيتكلم عن الفيديو الجنسي الذى تمت فبركته لي في إحدى الدول"، كما عرض رئيس الزمالك رسالة من شخص يدعى حكيم مساعد أبو سنيدة قام بإرسالها لإبراهيم مدبولى الذى نشر الفيديو المفبرك".

Advertisements

وأضاف منصور: "أنا هاطفى نار الفتنة علشان بلدنا محترمة، والوقت دا محتاج للاتحاد والتكاتف مش الاختلاف والتناحر". حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وقال مرتضي منصور: "ابو سنيدة بيقدر يبعت رسايل باسمى، وعملوا الفيديو من ضهري عشان الفيديو المفبرك ميتكشفش من حركة الشفايف"، وقام رئيس الزمالك بعرض رسالة لأبو سنيدة وهو بيهدد بقتل أحفاده.

وعقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي جلسة مع مسئولي الصفحات والجروبات الزملكاوية، وتعد هذه الجلسة هي الثانية بين رئيس النادي وأصحاب الصفحات البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى وذلك لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادي، فى إطار عقد جلسات مستمرة معه لتوضيح عدة أمور خاصة بالنادى.

فيما اتفق مسئولو الزمالك مع وادى دجلة على إقامة مباراة ودية بين الفريقين، يوم 26 من شهر يوليو المقبل، على ملعب النادى الأبيض فى قلعة ميت عقبة، وذلك ضمن تحضيرات الفريقين لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة بصورة رسمية حيث سيخوض الفريق الأبيض سلسلة من المباريات الودية خلال المرحلة المقبلة.