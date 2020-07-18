شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة القمة والمونديال.. أول رد من جهاد جريشة على اتهامه بتعطيل الدورى 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد الحكم الدولى جهاد جريشة على تصريحات عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة الحكام السابق، بشأن تسببه فى تعطيل الدورى لمدة 4 أشهر بعد الخطأ الذى ارتكبه فى مباراة الزمالك والمقاصة، وما تبعها استبعاده من إدارة مباريات الأهلى والزمالك.

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وأكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق، عدم انحيازه أو مجاملة الدولى إبراهيم نور الدين خلال فترة تواجده بالجبلاية السنوات الماضية.

وأضاف عصام عبد الفتاح خلال استضافته ببرنامج "ملعب أون" مع الإعلامى سيف زاهر، "إبراهيم نور الدين فى بداية فترتى كان أفضل حكم فى مصر لذلك منحته الفرصة".

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وأوضح عصام عبد الفتاح أن "جهاد جريشة تسبب فى إيقاف الدورى 4 أشهر بسبب ضربة جزاء الزمالك الشهيرة، كما اخطأ فى مباراة الأهلى واعتذر للنادى فكيف أمنحه مباريات القطبين".

وقال عبد الفتاح: " هانى أبو ريدة ساند جهاد جريشة كثيرا للمشاركة فى المونديال وأسالوه عن ذلك كما أنه تعرض للانتقاد فى البطولة العربية وحاولت مساندته كثيراً لذلك لا يمكن أن يتهمنا أحد بعدم مساعدته".

وشدد عصام عبد الفتاح: " لابد من إعادة هيكلة التحكيم فى مصر، رئيس لجنة الحكام فى المستقبل لابد ان يكون ديكتاتور حتى يستطيع النهوض بهم".

وتحدث عصام عبد الفتاح على أنه حاول أن يمنح كل الحكام خلال الفترة التى تولى فيها المسئولية مشدداً على أنه راضى عن الفترة التى قضاها وأنه كان يأمل بأن يصل بهم الى العلامة الكاملة.

وأوضح أنه من الصعب أن يحصل الحكام على تعليمات من البعض لمنح فريق بطولة أو نتيجة مباراة وخلافه لأنه من رابع المستحيلات.