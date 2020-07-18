شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..عصام الحضرى يستعرض عضلاته فى "سيشن" جديد بحديقة منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض عصام الحضري، حاس مرمى الأهلي والزمالك السابق ومنتخب مصر، عضلاته في حديقة منزله، عبر مجموعة من الصور نشرها السد العالي على حسابه الشخصي بموقع تويتر، وكان الحضري قد أكد في وقت سابق أن الأهلى ليس طرفا فى قضية نادى القرن، مشيراً إلى أن الاتحاد الأفريقى أعطى اللقب للأحمر منذ عدة سنوات، موضحاً أن كل نادٍ له حقوق يتحدث عنها، ورفع قضية حق مشروع لأى أحد، مشدداً على أن النادى الأهلى هو نادى القرن فى أفريقيا، والعالم بأكمله يعلم من هو نادى القرن، وهناك حقوق لأندية ثانية لهم الحق.

وأشاد عصام الحضري في تصريحات تليفزيونية، بقدرات محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي، مضيفاً "حارس مرمى مصر الأول هو محمد الشناوي، لعب كأس أمم إفريقيا وشارك في التصفيات".