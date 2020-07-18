شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لوزير الشباب والرياضة فى الصالة المغطاة ومضمار الدراجات بستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ظهر اليوم بجولة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي ومضمار الدراجات بالاضافة الي ملعب ستاد القاهرة الدولي، حيث تفقد صبحي الاعمال الإنشائية الي تتم في الصالة المغطاة ورفع الكفاءة بها من أجل إستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيفها مصر، حيث شهد صبحي أعمال رفع كفاءة الصالة وتطوير المركز الصحفي وأرضية الملعب مشدداً علي الالتزام بالمواعيد المقررة لتسليم الصالة والانتهاء منها.



جولة الوزير 1



جولة الوزير 2



جولة الوزير 3

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كما قام صبحي بجولة في مضمار الدراجات ومنطقة الكرافانات الخاصة به، واطمئن علي سير العملية الانشائية به وتكمله المضمار والارضيات الخاصة به.

ثم توجه صبحي لتفقد أرض الملعب الرئيسي لاستاد القاهرة الدولي لكرة القدم، والاهتمام بأرضية الملعب وتجهيزها لاستضافة البطولات القادمة التي ستقام علي أرضه ، أكد صبحي ان إقامة البطولات في مصر خرج من كونه استضافة للبطولة، لتكون علامة مضيئة في تاريخ اللعبات والاتحادات التي ستستضيفها مصر في المرحلة المقبلة ، مضيفاً ان القيادة السياسية تقدم كل الدعم للوزارة من أجل الخروج بجميع البطولات التي ستقام علي أرض مصر بأفضل طريقة ممكنة، وظهر هذا جليا في بطولة الامم الأفريقية ويظهر أيضا في التنسيق الكامل في بطولة كاس العالم لليد ٢٠٢١.