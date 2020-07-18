شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يمد فترة سداد الاشتراكات لنهاية الشهر الجارى قبل إلغاء العضوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مد فترة سداد قيمة تجديد الاشتراكات إلى نهاية شهر يوليو الجارى، بعدما كان من المقرر نهايتها فى منتصف الشهر الجارى، ليتم المد لحين نهاية شهر يوليو الجارى حيث قرر منصور إلغاء عضوية أى مشترك لن يجدد اشتراكه قبل نهاية الشهر الجارى.

وتحرص إدارة الاشتراكات فى الوقت الحالى بالزمالك على تسليم الأعضاء، بطاقات العضوية الجديدة لمن قاموا بتسديد رسوم تجديد الاشتراكات الخاصة بهم، على أن يتم الانتهاء فى نهاية الشهر الجارى من تسديد كافة أعضاء النادى للاشتراكات الخاصة بهم بعد مد فترة السداد إلى نهاية شهر يوليو الجارى، وذلك بقرار من مجلس إدارة الزمالك على أن يتم إلغاء عضوية أى عضو لم يجدد الاشتراك الخاص به، وفقا لتصريحات مرتضى منصور.

فيما يستعد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، لمراجعة ملف نادى القرن اليوم، بشكل نهائى من خلال محامين دوليين، وذلك قبل أن يتم إرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس" غدًا الأحد، وذلك فى الطعن الذى سيتقدم به النادى الأبيض من أجل استرداد لقب نادى القرن الذى حصل عليه النادى الأهلى من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فى القرن العشرين.

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ووفقًا لرؤية مجلس الزمالك، فإنه يرى أن الفريق الأبيض يستحق هذا اللقب لتتويجه ببطولات قارية أكثر من الأهلى فى القرن السابق، حيث توج الزمالك بتسع بطولات قارية، مقابل سبع بطولات توج بهم الأحمر، بينما منح الكاف هذا اللقب للأهلى، وفقًا لنظام النقاط الذى تم وضعه والذى جاء يتضمن نقاط مختلفة للبطولات والوصول إلى أدوار متقدمة فى البطولات الأفريقية، وهو النظام الذى أبدى مجلس الزمالك عدم عدالته - وفقا لرؤية المجلس الأبيض - لذا سيتم تقديم هذا الطعن بعدما تم ترجمة ملف نادى الزمالك فى القضية إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وسيتم عرضه على محاميين إحداهما إيطالى والثانى برتغالى.

ومن المقرر أن يتم إرسال الملف إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، غدًا الأحد، مع وجود الملف فى الاتحاد المصرى لكرة القدم أيضًا وسيتم إرساله إلى الاتحاد الدولى لكرة "فيفا" أيضًا لدراسته وحسم أحقيقة نادى الزمالك فى لقب نادى القرن من عدمه، بعد إضافة بعض المستندات على الملف خلال الفترة الحالية.

وعقد مرتضى منصور جلسة أمس الجمعة، مع مسئولى الصفحات والجروبات الزملكاوية، وتعد هذه الجلسة هى الثانية بين رئيس نادى الزمالك وأصحاب الصفحات البيضاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك لتوضيح العديد من الأمور الخاصة بالنادى، فى إطار عقد جلسات مستمرة معه لتوضيح عدة أمور خاصة بالنادى، وأشار مرتضى منصور خلالها إلى أنه قرر منح عضوية عاملة مجانية لكل أسر الشهداء من نادى الزمالك.