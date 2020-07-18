شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعلن عودة الأنشطة الرياضية تدريجيا لأعضاء النادى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف نادى المقاولون العرب أنشطته الرياضية بشكل تدريجي، بعد توقف طويل منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وكان النادى قد فتح أبوابه أمام الأعضاء فى الأول من يوليو الجارى إلا أنه رفض استئناف بعض الأنشطة التى تشهد اختلاطاً على نطاق واسع بين الأعضاء، قبل أن يتخذ النادى مزيداً من الإجراءات الاحترازية لحماية الأعضاء ويقرر إعادة فتح تلك الأنشطة.

وأكد المهندس كريم رأفت منير، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على النشاط الرياضى، على أهمية اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية بكل حسم مع بدء النشاط، وحرص كل من جلال فراج المدير التنفيذى للنادى وعلى العسال المشرف العام على النشاط الرياضى والدكتور خالد حسب الله مدير النشاط الرياضى على متابعة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتأكد من كفاءتها داخل النشاط الرياضى قبل عودة الأنشطة الرياضية والتى تبدأ تدريجيا من اليوم السبت، وتشمل كرة الطائرة – والسباحة – واليد – وكرة السرعة – والسلة – والجمباز وجميع الألعاب القتالية.

جدير بالذكر أنه قد تم انعقاد أول اجتماعات اللجنة الرياضية بالنادى للاستقرار على التشكيل النهائى فى الأجهزة الفنية والإدارية بالنشاط الرياضي، كما تم الاجتماع مع المديرين الفنيين لكل لعبة لوضع الخطة الاحترازية طبقا لتعليمات كل اتحاد بشكل يضمن سلامة اللاعبين والحفاظ عليهم.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

ويخضع لاعبو المقاولون العرب وأسوان والأجهزة الفنية، للمسحة الطبية الخامسة، غداً الأحد، وذلك قبل خوض اللقاء الودى المرتقب بين الفريقين، والمقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 يوليو، فى أول تجربة ودية لذئاب الجبل منذ توقف كورونا فى مارس الماضي، وثانى مباراة ودية لأبناء الجنوب بعد التعادل مؤخراَ مع الاسماعيلى بهدف لمثله.

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