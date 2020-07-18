شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلن تنظيم برنامج "30 يوم تحدى" فى ألعاب رياضية افتراضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن وزارة الشباب والرياضة عن تنظيم برنامج "30 يوم تحدى رياضى افتراضى"، لتشجيع أفراد الأسرة المصرية على ممارسة الأنشطة الرياضية من أى مكان يمكنهم من خلاله ممارسة تلك الأنشطة، وبمشاركة أبناء الجاليات المصرية فى الخارج وذلك بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج . وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن برنامج "30 يوم تحدى" هو استمرار لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة المستحدثة فى تنفيذ العديد من الفعاليات الرياضية والشبابية التى تقدمها للشباب المصرى حيث يتواجد سواء داخل مصر أو خارجها والمنبثقة من الرؤية العامة للدولة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتطبيقاً للتباعد الاجتماعى والإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. Advertisements



برنامح التحدى

ويقوم المشاركون بالتسجيل ببرنامج " 30 يوم تحدي " في فعاليات التحدي عبر استخدام مرن لتقنية الواقع الافتراضي، والتي تسمح بالمشاركة في التوقيت المناسب لكل فرد وفيما يلائم وقت فراغه، وذلك دون التقيد بيوم أو وقت، أو مكان محدد للمشاركة ، ويحصل المشارك الذي أكمل التحدي على ميداليات وشهادات المشاركة ، والتي تصل إليهم في محل اقامتهم .

وحددت وزارة الشباب والرياضة مجموعة من الألعاب الرياضية للشباب للمشاركة في " تحدي 30 يوم " تشمل الجري - المشي – الدراجات النارية – الكياك – هاند كاب لذوي الهمم والقدرات الخاصة " كراسي متحركة فقط " ، يُنَفذ خلالها المشارك النشاط الرياضي الراغب في المشاركة فيه بمدة لا تتجاوز 30 يوماً خلال الفترة من1 إلى 30 أغسطس ، ووفقاً لشروط كل لعبة والتي ستعلن عنها الوزارة ، بالاضافة إلى طرق تسجيل المشاركة في التحدي من خلال موقعها الخاص .