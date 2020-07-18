شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة تفكير الأهلي فى استعادة "بيكهام" بالصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يُصبح أحمد رمضان بيكهام، لاعب وادى دجلة، أحد الحلول التى يلجأ لها النادى الأهلى لتدعيم الجبهة اليُمنى فى الفريق؟ سؤال طرحه كثيرون فى الشارع الأهلاوى بعد التقارير القوية التى تتناول الكواليس حول مفاوضات يخوضها الأهلى بهدف ضم اللاعب الذى يجيد اللعب فى مركز الظهير الأيمن، وهو المركز الذى يحتاج تدعيماً حسب رؤية لجنة التخطيط للكرة بالنادى بعد رحيل أحمد فتحى بنهاية الموسم الجارى إلى بيراميدز.

ولعب أحمد رمضان بيكهام بصفوف الناشئين فى الأهلى عدة سنوات، وظهر فترة قليلة مع الفريق الأول قبل أن يرحل على سبيل الإعارة منذ سنوات وتم طرح اسمه مؤخراً لخلافة أحمد فتحى، غير أن رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى لم يُبد حماساً لضم بديل لأحمد فتحى، وهو ما ترفضه لجنة التخطيط للكرة بالنادى التى ترى ضرورة تدعيم هذه الجبهة التى لا يوجد فيها حالياً سوى محمد هاني.

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أحد أعضاء لجنة التخطيط فى الأهلى، التى يترأسها محسن صالح وتضم فى عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو، اقترح إعادة أحمد رمضان بيكهام ، خاصة أنه لاعب جوكر يُجيد اللعب فى أكثر من مكان منهم المساك والمدافع الأيمن والوسط المدافع، كما أنه ظهر بشكل جيد مع دجلة منذ انتقاله إليه، كما شارك مع المنتخب الأولمبى فى بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتى استضافتها مصر وفازت بلقبها لتصعد مباشرة لأولمبياد طوكيو.

ويملك الأهلى الأولوية فى ضم بيكهام رغم انتقاله لدجلة بشكل نهائى ضمن صفقة شراء محمد محمود، حيث تم خصم 5 ملايين جنيه من قيمة الصفقة، وتم اعتبارها قيمة شرائه، ويملك الأهلى الحق فى استعادة بيكهام، حيث يحق للقلعة الحمراء استعادة بيكهام فى الموسم الجديد مقابل 15 مليون جنيه، على أن يزداد الرقم 5 ملايين جنيه مع كل موسم، وهو البند الذى وقع عليه الأهلى ودجلة.

على صعيد متصل، تحدث محمد عبد الواحد، المدرب العام لفريق وادى دجلة، عن حقيقة دخول الأهلى فى مفاوضات مع دجلة للحصول على خدمات أحمد رمضان بيكهام، قائلاً، "الأهلى دخل فى مفاوضات شفهية لاستعادة أحمد رمضان بيكهام"، موضحاً أن "هناك رغبة من الأهلى لضم اللاعب، ولكن لا يوجد عرض رسمي".