شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أصبح الزمالك أكثر المستفيدين من عدم تقليص الأجانب؟.. 3 معارين وصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستفيد الزمالك من قرار التراجع عن تقليص عدد اللاعبين الأجانب، والذى كان ينوى اتحاد الكرة تطبيقه بدءا من الموسم المقبل، وهو ما كان يتخوف منه مسئولو الأندية، باعتباره سيجلب ضررا فنيا وماليا على الأندية المصرية، لصعوبة التخلص من عدد اللاعبين المتواجدين على ذمتهم، ويحرمهم من جهود بعض اللاعبين، ويجبرهم على بيع اللاعبين بأسعار بخسة أو يمنح اللاعبين الأجانب الفرصة للرحيل المجاني.

ويمتلك الزمالك حاليا 7 لاعبين أجانب، وهم فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم وكابونجو كاسونجو، بخلاف الثلاثى المعار رزاق سيسيه ومعروف يوسف وحميد أحداد، إضافة للثنائى الجدد آرى بابل وحمزة المثلوثي، ويرغب فى التخلص من 4 لاعبين وقيد 5 آخرين، مع العلم أن قرار التقليص كان سيضع الزمالك فى مأزق، باعتباره سيكون أكثر المتضررين من القرار بسبب العدد الكبير من اللاعبين المتواجدين على ذمته.لمعرفة التفاصيل من هنا:

على جانب آخر، استقر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على خوض 5 مباريات بصورة مبدئية خلال شهر يوليو الجارى، وذلك استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، بعد استئناف الفريق لتدريباته منذ الخميس قبل الماضى فى معسكر برج العرب الذى يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية بعد فترة التوقف التى شهدتها المرحلة الماضية بسبب فيروس كورونا.

وستكون مباريات الزماكل الودية فى شهر يوليو مع كل من سموحة ووادى دجلة وطلائع الجيش وبيراميدز وأسوان، استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، وحدد الجهاز الفنى يوم 19 يوليو موعدا لمباراة سموحة ويوم 22 يوليو الجارى موعدا لمباراة طلائع الجيش ويوم 23 من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز ويوم 26 من الشهر ذاته مع وادى دجلة على أن يلتقى الأبيض نظيره أسوان يوم 29 من شهر يوليو، وذلك بعدما انطلق معسكر الزمالك يوم الخميس الماضى ببرج العرب استعدادا لعودة المنافسات الكروية.

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وأشاد الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بالمستوى البدنى لعدد كبير من اللاعبين فى المعسكر الذى سينتهى يوم 23 من شهر يوليو الجارى وأبدى الجهاز الفنى للزمالك بقيادة كارتيرون اطمئنانه على قدرة اللاعبين على العودة لمستواهم الفنى والبدنى فى أسرع وقت، مشيدًا بفكرة إقامة معسكر مغلق للفريق للحفاظ على تركيز اللاعبين وضمان سلامتهم عقب سلبية مسحات كورونا التى خضع لها اللاعبون.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الزمالك الودية بمواجهة سموحة بعد غد الأحد، على ملعب فندق إقامة الفريق الأبيض فى برج العرب وسيكون الختام بلقاء بيراميدز ثم العودة إلى القاهرة لمواجهة دجلة على ملعب قلعة ميت عقبة.