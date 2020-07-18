شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. مهاجم الأهلي لـ"تسوبيل": ممكن أعرف مبلعبش ليه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

قال محمد فاروق، مهاجم الأهلى السابق، إنه دخل فى مشادة كلامية عنيفة مع الألمانى راينر تسوبيل، المدير الفنى الأسبق للقلعة الحمراء، كانت سبباً فى عدم مشاركته بعدها فى مباريات الفريق، وأكد فاروق أنه استفسر من المدرب الألمانى عن سبب عدم مشاركته فى المباريات رغم اجتهاد فى التدريبات وظهوره بشكل جيد بشهادة الجميع داخل الفريق.

وأضاف فاروق، فى تصريحات تليفزيونية سابقة له، "تم تصعيدى للفريق الأول وعمرى 17 عاماً مع الألمانى هولمان وأول مباراة لى كانت فى اعتزال طاهر أبو زيد، والمثير أن الإرسال التليفزيونى انقطع فور نزولى فى آخر 15 دقيقه ولم يشاهدنى الجمهور فى ظهورى الأول مع الفريق".

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وأشار نجم الأهلى السابق إلى أنه تشاجر مع الألمانى تسوبيل بسبب عدم المشاركة قائلا، "قلت لتسوبيل هلعب إمتى قالى لما أنا أقول، والموضوع تطور ومسكنا فى بعض، والغريب إنى حصلت على فرصتى بعد المشاجرة".

وأكد فاروق أنه بدأ مسيرته مع القلعة الحمراء منذ أن كان ناشئاً وعمره 13 عاما حين وقع يومها قادماً من ناشئين إيسكو، قائلا، "أول مباراة لى مع الأهلى كانت خلال لقاء اعتزال طاهر أبو زيد وشاركت فى آخر 15 دقيقة من زمن المباراة ولم أكن يومها بلغت السابعة عشرة من عمري".

وأضاف مهاجم الأهلى، أن المدرب الألمانى هولمان من اختاره ليتواجد مع الفريق الأول وهو لا يزال عمره 17 عاما، وخاض مباراته الأولى كمهاجم فى فترة تولى راينر تسوبيل تدريب الفريق.