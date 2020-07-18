شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتفقد المدينة الشبابية بالأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، جولة فى المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات للاطمئنان على خطة المدينة فى البدء بالنشاط الرياضي بها وكذلك الخطة الموضوعة للاتفاق مع أكاديميات رياضية لتقديم النشاط داخل المدينة.

كما قام صبحي بجولة في مركز شباب الأسمرات، لمتابعة خطة إنشاء مبني إداري للمركز وحمام سباحة خاص به،يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة للعمل على النهوض بالمدينة الرياضية ومركز الشباب لخدمة أهالى المنطقة التي تم تطويرها والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

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وزير الرياضة فى الاسمرات

وزير الرياضة 2

فى سياق مختلف، شارك الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مؤخرا، فى اجتماع مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا" بصفته عضو المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور أعضاء مجلس إدارة الوكالة برئاسة ويتولد بانكا، وأعضاء مجلس إدارة منظمة المنشطات بأفريقيا، ورئيس مفوضية الشئون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي.