الكاف: الإعلان عن مستضيفة دوري أبطال أفريقيا قد يكون الأسبوع الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال المغربي عبد المنعم باه، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إنهم يأملون في الإعلان عن البلد التي ستستضيف الفاينال فور الخاص بدوري أبطال أفريقيا خلال الأسبوع الجاري.

وكانت دولة الكاميرون قد اعتذرت عن عدم استضافة باقي مباريات دوري الأبطال بعد أن طلب منها الكاف الأمر وذلك بسبب الحالة الوبائية التي فرضها فيروس كورونا في البلاد.

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وقال باه من خلال تصريحات صحفية إنه تم اختيار الكاميرون من أجل استضافة مباراتي قبل النهائي باعتبار أنها هي البلد التي وقع عليها الاختيار من قبل لاستضافة المباراة النهائية.

وأكمل سكرتير عام الكاف: "الأسبوع الجاري سيشهد اجتماعًا للجنة المسابقات من أجل حسم مصير دوري أبطال أفريقيا، بعد ذلك سيتم رفع التوصيات الصادرة عن لجنة المسابقات إلى لجنة الطوارئ في الاتحاد والتي ستقرر الأمر بشكل نهائي."

وعن مواعيد التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في دولة قطر، قال إن لم يتم تحديد مواعيد التصفيات المؤهلة لكأس العالم، لكنه شدد على أن هذه التصفيات سوف تنتهي بنهاية عام 2021 أو بحلول شهر مارس من عام 2022، لاسيما وأن قرعة كأس العالم سوف تقام في شهر أبريل 2022."