"كلام فارغ".. العامري فاروق يكذب مرتضى منصور (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، تواصله مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد الفيديو المنسوب إلى الأخير والذي أثار جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية.

ورد العامري فاروق، في تعليقاته على عدد من متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الذين طلبوا توضيح الأمر، قائلا: "كلام فارغ".

وأضاف في تعليق آخر: "أنا لا بتصل بحد ولا أتواصل مع حد".

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كان مرتضى منصور أعلن عبر قناة الزمالك أن العامري فاروق أجرى مكاملة هاتفية معه بعد الفيديو المنسوب إليه، والذي أكد في أكثر من مناسبة أنه مفبرك وغير حقيقي لإحداث فتنة.

وتبادل الأهلي ومرتضى منصور البلاغات على خلفية الفيديو الذي يظهر فيه صوت رئيس الزمالك وهو يسب محمود الخطيب، رئيس النادي الأحمر.