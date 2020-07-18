- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
نفى العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، تواصله مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بعد الفيديو المنسوب إلى الأخير والذي أثار جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية.
ورد العامري فاروق، في تعليقاته على عدد من متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الذين طلبوا توضيح الأمر، قائلا: "كلام فارغ".
وأضاف في تعليق آخر: "أنا لا بتصل بحد ولا أتواصل مع حد".
كان مرتضى منصور أعلن عبر قناة الزمالك أن العامري فاروق أجرى مكاملة هاتفية معه بعد الفيديو المنسوب إليه، والذي أكد في أكثر من مناسبة أنه مفبرك وغير حقيقي لإحداث فتنة.
وتبادل الأهلي ومرتضى منصور البلاغات على خلفية الفيديو الذي يظهر فيه صوت رئيس الزمالك وهو يسب محمود الخطيب، رئيس النادي الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر "كلام فارغ".. العامري فاروق يكذب مرتضى منصور (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.