دورتموند يرفض اتهامات باريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - دورتموند- (د ب أ):

رفض ميشائيل تسورك، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اتهامات ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للأندية الألمانية " ولاسيما بايرن ميونخ ولايبزيج وبوروسيا دورتموند" بخطف المواهب الشابة الفرنسية وتشكيل خطر على أكاديمية الشباب في فرنسا.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم السبت، قال تسورك: " لا أعلق في العادة عندما تتحدث أندية أخرى علانية، لكن لأنه تم الإشارة إلينا بشكل مباشر في هذه الواقعة، فيجب أن أؤكد أن ليوناردو مخطئ في هذا بشكل واضح، فالأمر المعتاد هو عكس ما صوره تماما".

وأضاف تسورك أن عائلات ومديري أعمال المواهب في فرنسا يسعون إلى الحديث مع دورتموند " لأنهم يرون في الغالب أن لدينا شفافية أفضل وإمكانيات أعلى لتطوير المواهب التي لديهم".

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كان ليوناردو صرح لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية بقوله إن الأندية الألمانية " تتصل بآباء أو أصدقاء اللاعبين أو أقاربهم أو تتصل باللاعبين أنفسهم، ويغيرون تفكير المواهب الشابة في سن 15 أو 16 عاما".

واكتفى ماركوس كروشه، المدير الرياضي لنادي لايبزيج، بالقول تعليقا على اتهامات ليوناردو:" فرنسا هي حامل درع كأس العالم حاليا وهي أمة كروية مثل ألمانيا وسيكون من الإهمال عدم متابعة السوق هناك".

جاء ذلك على خلفية انتقال البلجيكي توماس مونييه ظهير باريس سان جيرمان إلى دورتموند، حيث اتهم مونييه المدير الرياضي للنادي الباريسي في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه كان يسعى إلى عدم الوصول إلى اتفاق مع النادي الألماني.

كما اتهم مونييه نادي السابق " بافتقاد الواقعية"، وهو ما رفضه ليوناردو بشدة، وانتقد دورتموند والأندية الأخرى في الدوري الألماني.